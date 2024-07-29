Киев • УНН
Глава Укрэнерго просит украинцев экономить электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы. Рекомендуется перенести потребление на дневное время, когда солнечные станции работают наиболее эффективно.
В «Укрэнерго» попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
Детали
Привыкайте к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Эта привычка всем нам пригодится осенью и зимой
Также по его словам, украинцам следует перенести потребление электроэнергии на дневные часы.
Ко всем одна просьба - если есть возможность, перенесите энергопотребление сейчас на дневные часы, с 11 до 15. В это время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций
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Кроме того, он пояснил, что графики отключений света отменили в связи с похолоданием и завершением ремонтных работ на нескольких блоках АЭС.
У вівторок відключень світла не заплановано - ДТЕК29 июля 2024, 14:30 • 17162 просмотра