В «Укрэнерго» попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

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Привыкайте к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Эта привычка всем нам пригодится осенью и зимой - говорит Кудрицкий.

Также по его словам, украинцам следует перенести потребление электроэнергии на дневные часы.

Ко всем одна просьба - если есть возможность, перенесите энергопотребление сейчас на дневные часы, с 11 до 15. В это время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций - пояснил председатель правления НЭК «Укрэнерго».

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Кроме того, он пояснил, что графики отключений света отменили в связи с похолоданием и завершением ремонтных работ на нескольких блоках АЭС.

У вівторок відключень світла не заплановано - ДТЕК