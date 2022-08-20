Укрэнерго: средняя цена экспортируемой электроэнергии в ЕС выросла в 1,5 раза

Детали

Сообщается, что цена составила 11,3 тыс. грн/мВт (предыдущая – около 6,9 тыс. грн/мВт).

Увеличение произошло на фоне роста средневзвешенной цены базовой нагрузки в Румынии и Словакии, которая увеличилась на 33% (с 378 евро за МВт*ч до 502 евро за МВт*ч) и 40% (358 евро за МВт*ч до 502 евро за МВт*ч) соответственно.

В течение недели на аукционах был продан весь доступный объем пересечения: 125 МВт в направлении Румынии и 125 МВт в направлении Словакии. В каждых торгах участвовало от 6 до 9 компаний.

Дополнение

С 30 июля Украина начала поставлять в Европу 250 МВт электроэнергии, планировалось увеличить показатель еще в восемь раз.