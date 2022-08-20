Укрэнерго: средняя цена экспортируемой электроэнергии в ЕС выросла в 1,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи из Украины в направлении ЕС на протяжении 15-21 августа увеличилась более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом информирует НЭК “Укрэнерго”, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что цена составила 11,3 тыс. грн/мВт (предыдущая – около 6,9 тыс. грн/мВт).
Увеличение произошло на фоне роста средневзвешенной цены базовой нагрузки в Румынии и Словакии, которая увеличилась на 33% (с 378 евро за МВт*ч до 502 евро за МВт*ч) и 40% (358 евро за МВт*ч до 502 евро за МВт*ч) соответственно.
В течение недели на аукционах был продан весь доступный объем пересечения: 125 МВт в направлении Румынии и 125 МВт в направлении Словакии. В каждых торгах участвовало от 6 до 9 компаний.
Дополнение
С 30 июля Украина начала поставлять в Европу 250 МВт электроэнергии, планировалось увеличить показатель еще в восемь раз.