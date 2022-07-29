Україна відзавтра зможе продавати до Європи у 2,5 раза більше електроенергії

Цитата

«Відзавтра можливості для продажу української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза. Зараз ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів. Потенціал нашої країни в експорті електроенергії — мільярди євро», - сказав Шмигаль.

Деталі

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна не відкладає впровадження європейських директив та правил на завершення війни, а впроваджує їх уже зараз. Зокрема, окрім «енергетичного безвізу» із ЄС, вже укладено й працює «транспортний безвіз», скасовано мита й квоти на українські товари.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз збирається найближчим часом подвоїти імпорт української електроенергії.

Україна готова замістити для Європи 5-6 млрд куб. м російського газу за рахунок експорту електроенергії.

Так, 30 червня запрацював енергетичний безвіз із ЄС - Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії, і лише за перший день заробила на цьому 10 млн грн.

Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт з нинішніх 1,7 ГВт.