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Украина с завтрашнего дня сможет продавать в Европу в 2,5 раза больше электроэнергии

Украина с завтрашнего дня сможет продавать в Европу в 2,5 раза больше электроэнергии

Киев • УНН

 • 176555 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. С завтрашнего дня Украина будет поставлять в Европу 250 МВт электроэнергии, планируется увеличить показатель еще в восемь раз. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

«С завтрашнего дня возможности для продажи украинской электроэнергии в Европу вырастут в 2,5 раза. Сейчас мы экспортируем 100 МВт, а поставим уже 250 МВт, которые за год хотим увеличить еще в восемь раз. Потенциал нашей страны в экспорте электроэнергии — миллиарды евро», – сказал Шмигаль.

Детали

Премьер-министр подчеркнул, что Украина не откладывает внедрение европейских директив и правил на завершение войны, а внедряет их уже сейчас. В частности, кроме «энергетического безвиза» из ЕС, уже заключен и работает «транспортный безвиз», отменены пошлины и квоты на украинские товары.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Европейский Союз собирается в ближайшее время удвоить импорт украинской электроэнергии.

Украина готова заместить для Европы 5-6 млрд куб. м российского газа за счет экспорта электроэнергии.

Так, 30 июня заработал энергетический безвиз из ЕС – Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, и только за первый день заработала на этом 10 млн грн.

Украина стремится в перспективе доказать пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны Европы до 6 ГВт с нынешних 1,7 ГВт.

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