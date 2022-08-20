Укренерго: середня ціна експортованої електроенергії до ЄС зросла в 1,5 раза
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі з України в напрямку ЄС впродовж 15-21 серпня збільшилася більше ніж у 1,5 раза в порівнянні з попереднім тижнем. Про це інформує НЕК “Укренерго”, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що ціна становила 11,3 тис. грн./МВт (попередня - близько 6,9 тис. грн./МВт).
Збільшення відбулося на тлі росту середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії та Словаччині, яка збільшилася на 33% (з 378 євро за МВт*год до 502 євро за МВт*год) та 40% (358 євро за МВт*год до 502 євро за МВт*год) відповідно.
Протягом тижня на аукціонах був проданий весь доступний обсяг перетину: 125 МВт в напрямку Румунії та 125 МВт в напрямку Словаччини. У кожних торгах брали участь від 6 до 9 компаній.
Доповнення
З 30 липня Україна почала постачати в Європу 250 МВт електроенергії, планувалося збільшити показник ще у вісім разів.