Укрэнерго отменило аварийные отключения света, однако усилило почасовые ограничения
Киев • УНН
В Украине отменили аварийные отключения света после воздушной тревоги, впрочем в 16 областях и Киеве будут действовать одна и две очереди отключений из-за повреждения ЛЭП.
В Украине сегодня, 21 ноября, отменили аварийные отключения электроэнергии, которые были применены утром во время воздушной тревоги. В дальнейшем в течение дня в 16 областях Украины и Киеве будут действовать одна и две очереди отключений. Временно усилили ограничения из-за повреждения ЛЭП в результате вражеского обстрела, сообщили в четверг в Укрэнерго, передает УНН.
«Примененные во время воздушной тревоги аварийные отключения - отменены», - говорится в сообщении Укрэнерго.
Как сообщается, сегодня, 21 ноября, в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и г. Киев меры ограничения потребления будут действовать в таком объеме:
- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
- 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.
Как указали в компании, причина временного усиления ограничений - повреждение линий передачи в результате обстрела
«Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Пожалуйста, когда свет возвращается по графику, потребляйте электроэнергию экономно», - добавили в Укрэнерго.
Ранее
Сообщалось, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго применяли экстренные отключения электроэнергии. Затем их отменили и перешли на почасовые.