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Укрэксимбанк на э-торгах продал дом в историческом центре Киева за почти 135 миллионов

Укрэксимбанк на э-торгах продал дом в историческом центре Киева за почти 135 миллионов

Киев • УНН

 • 21123 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Государственный "Укрэксимбанк" через систему электронных торгов OpenMarket продал трехэтажное здание с подвалом в центре Киева за 134,6 млн грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГП "СЕТАМ", пишет УНН.

Цитата:

“Государственный Укрэксимбанк через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) продал трехэтажное здание с подвалом в Киеве на улице Малая Житомирская, 3 за 134 653 446 грн”, — сообщили в ГП.

Детали

Отмечается, что здание, о котором идет речь, находится в историческом и деловом центре Киева в непосредственной близости к Майдану Независимости и достопримечательностям — Софии Киевской и Михайловскому Златоверхому монастырю.

Оно находится в середине центрального квартала напротив главной площади страны с фасадом на улицу Малую Житомирскую, имеет собственный двор с заездами с двух улиц, который можно использовать для парковки автомобилей или обустройства внутреннего пространства.

Дом, возведенный в 1895 году по проекту Г. П. Познякова “Центральные Торговые Бани”, ныне имеет статус памятника архитектуры и истории под охраной государства.

Отмечается, что в декабре 2021 года на электронных торгах OpenMarket "Укрэксимбанком" уже было реализовано соседнее здание XIX в. по ул. Софиевской, что также является объектом культурного наследия. Цена продажи составила 46 739 834 грн.

Справочно

Аукцион OpenMarket (ГП “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины) — средство реализации и приобретения имущества через сеть интернет. Государственный онлайн-аукцион работает на всей территории Украины с 2014 года. Общая сумма продажи с начала работы составляет 18 млрд гривен.

Напомним

"Укрэксимбанк" в прошлом году попал в большой скандал. Так, издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” в здании банка во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

2 ноября в суд был направлен обвинительный акт в отношении четырех лиц, среди которых экс-председатель правления “Укрэксимбанка” Евгений Мецгер, которых подозревают в деле о нападении на журналистов “Схем” в помещении банка.

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