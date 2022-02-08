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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Укрексімбанк на е-торгах продав будинок в історичному центрі Києва за майже 135 мільйонів

Укрексімбанк на е-торгах продав будинок в історичному центрі Києва за майже 135 мільйонів

Київ • УНН

 • 21125 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Державний "Укрексімбанк" через систему електронних торгів OpenMarket продав триповерхову будівлю з підвалом в центрі Києва за 134,6 млн грн. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ДП "СЕТАМ", пише УНН.

Цитата:

“Державний Укрексімбанк через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ“ Міністерства юстиції України) продав триповерхову будівлю з підвалом в Києві на вулиці Мала Житомирська, 3 за 134 653 446 грн”, — повідомили у ДП.

Деталі

Зазначається, що будівля, про яку йдеться, розташовується в історичному та діловому центрі Києва у безпосередній близькості до Майдану Незалежності та визначних пам’яток — Софії Київської і Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Вона знаходиться в середині центрального кварталу напроти головної площі країни з фасадом на вулицю Малу Житомирську, має власний двір з заїздами з двох вулиць, який можна використовувати для паркування автомобілів або облаштування внутрішнього простору.

Будинок, зведений у 1895 році за проектом Г.П. Познякова “Центральні Торгівельні Бані”, нині має статус пам’ятника архітектури та історії під охороною держави.

Зазначається, що в грудні 2021 року на електронних торгах OpenMarket "Укрексімбанком" уже було реалізовано сусідню будівлю ХІХ ст. по вул. Софіївській, яка також є об’єктом культурної спадщини. Ціна продажу становила 46 739 834 грн.

Довідково

Аукціон OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України) — засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет. Державний онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи становить 18 млрд гривень.

Нагадаємо

"Укрексімбанк" минулого року потрапив у великий скандал. Так, видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” у будівлі банку під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

2 листопада до суду було скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, серед яких ексголова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер, яких підозрюють у справі про напад на журналістів “Схем” у приміщенні банку.

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