Напад на журналістів у будівлі “Укрексімбанку”: судитимуть чотирьох підозрюваних, серед них Мецгер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, серед яких ексголова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер, яких підозрюють у справі про напад на журналістів “Схем” у приміщенні банку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Цитата
“За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт cтосовно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми „Схеми“”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Розслідуванням встановлено, що 4 жовтня 2021 року журналісти програми “Схеми” здійснювали запис інтерв’ю з головою правління одного із банків у приміщенні установи. Під час запису керівництво банку надало вказівку відібрати у журналістів камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.
Повідомляється, що колишньому голові правління “Укрексімбанку” Євгену Мецгеру та прес-секретарю інкримінують незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв’язку із своєю професійною діяльністю, та вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків (ч. ч. 1, 3 ст. 171 КК України).
Двом іншим співробітникам банку — керівнику Департаменту банківської безпеки та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України).
Доповнення
Голосіївський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт голову правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, підозрюваного у справі про напад на журналістів “Схем” у приміщенні банку.
Контекст
Видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.
За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).