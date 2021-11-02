Нападение на журналистов в здании "Укрэксимбанка": будут судить четырех подозреваемых, среди них Мецгер

Цитата

“При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", - говорится в сообщении.

Детали

Расследованием установлено, что 4 октября 2021 года журналисты программы “Схемы” осуществляли запись интервью с председателем правления одного из банков в помещении учреждения. Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Сообщается, что бывшему председателю правления “Укрэксимбанка” Евгению Мецгеру и пресс-секретарю инкриминируют незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи с своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей (ч. Ч. 1, 3 Ст. 171 УК Украины).

Двум другим сотрудникам банка — руководителю Департамента банковской безопасности и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекло телесных повреждений (ч. Ч. 1, 3 Ст. 171, Ч. 1 Ст. 126 УК Украины).

Дополнение

Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест председателя правления “Укрэксимбанка” Евгения Мецгера, подозреваемого в деле о нападении на журналистов “Схем” в помещении банка.

Контекст

Издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).