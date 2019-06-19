Украину признали субъектом мировой торговли курятиной
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. До 2023 года мировой рынок мяса птицы будет увеличиваться на 4% ежегодно. Об этом говорится в отчете "Global Poultry Meat Market 2019-2023", передает УНН со ссылкой на reportlinker.com.
"Ожидается, что растущая деятельность по импорту и экспорту мяса птицы будет стимулировать рост мирового рынка мяса птицы со среднегодовым темпом роста примерно 4% в течение 2019-2023 годов", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет об экспорте - импорте курятины. В 2018 году крупнейшим импортером курятины была Япония, крупнейшим экспортером - Бразилия и США.
"А в течение нескольких последних лет увеличивать показатели экспорта куриного мяса удавалось таким странам, как Украина и Таиланд", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.
В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.