Україну визнали суб'єктом світової торгівлі курятиною
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. До 2023 року світовий ринок м'яса птиці буде збільшуватися на 4% щорічно. Про це йдеться в звіті "Global Poultry Meat Market 2019-2023", передає УНН з посиланням на reportlinker.com.
"Очікується, що зростаюча діяльність з імпорту та експорту м'яса птиці буде стимулювати зростання світового ринку м'яса птиці із середньорічним темпом зростання приблизно 4% протягом 2019-2023 років", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, мова йде про експорт - імпорт курятини. У 2018 році найбільшим імпортером курятини була Японія, найбільшим експортером - Бразилія і США.
"А протягом кількох останніх років збільшувати показники експорту курячого м'яса вдавалося таким країнам, як Україна і Таїланд", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозами німецьких експертів, в 2019-му Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.
У минулому році вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.