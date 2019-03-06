Украина ждет реформа ведения лицензионной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украину ждет масштабное реформирование лицензионной сферы. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы вносим на этом заседании законопроект по масштабному реформированию всей лицензионной сферы. Во-первых, это исключение лицензий, которые являются давно устаревшими, но остались в отраслевых законах. До сих пор лицензируется деятельность космических компаний в Украине, что делает невозможным приход в нашу страну компаний SpaceX или Blue Origin. До сих пор остались лицензии от Советского Союза: продавать продукцию эротического характера можно только в лицензированных магазинах", - сказал первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
По его словам, до сих пор единственным наказанием как за небольшие, так и за значимые нарушения бизнесом является лишение лицензии.
Заместитель министра отметил, что планируется ввести нормальный механизм обжалования решений лицензионных органов, если предприниматели считают, что их права нарушены.
Он выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит законопроект в ближайшее время.
Напомним, в Украине отменили обязательность книги жалоб.