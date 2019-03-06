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В Україні скасували обов'язковість книги скарг

В Україні скасували обов'язковість книги скарг

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Кабінет міністрів у середу скасував обов'язковість ведення книги скарг і пропозицій в Україні. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає УНН.

"Будь-який бізнесмен, який хоче продовжувати вести книгу скарг, або вважає, що це потрібно, наприклад, у сільських районах, абсолютно може це робити, але ми скасовуємо обов’язковість цього введення, яке за мінімальними підрахунками коштує для бізнесу близько 45 млн грн на рік", - заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Книгу скарг він запропонував замінити на колл-центри і засоби електронного зв'язку, а також зазначив, що можливість подачі письмових звернень, які мають таку ж силу з точки зору закону, як і запис в книзі скарг, залишається.

Нагадаємо, продовження дерегуляції є у меморандумі за новою програмою співпраці МВФ з Україною.

Українські Національні Новини

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