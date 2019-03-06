В Украине отменили обязательность книги жалоб

"Любой бизнесмен, который хочет продолжать вести книгу жалоб, или считает, что это нужно, например, в сельских районах, абсолютно может это делать, но мы отменяем обязательность этого ведения, который по минимальным подсчетам стоит для бизнеса около 45 млн грн в год", - заявил первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Книгу жалоб он предложил заменить на колл-центры и средства электронной связи, а также отметил, что возможность подачи письменных обращений, которые имеют такую же силу с точки зрения закона, как и запись в книге жалоб, остается.

Напомним, продолжение дерегуляции есть в меморандуме по новой программе сотрудничества МВФ с Украиной.