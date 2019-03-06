Україну чекає реформа ведення ліцензійної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Україну чекає масштабне реформування ліцензійної сфери. Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов на засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми вносимо на цьому засіданні законопроект щодо масштабного реформування всієї ліцензійної сфери. По-перше, це виключення ліцензій, які є давно застарілими, але залишились у галузевих законах. Досі ліцензується діяльність космічних компаній в Україні, що унеможливлює прихід в нашу державу компаній SpaceX чи Blue Origin. Досі залишились ліцензії від Радянського Союзу: продавати продукцію еротичного характеру можна тільки в ліцензованих магазинах", - сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
З його слів, досі єдиним покаранням як за невеликі, так і за значущі порушення бізнесом є позбавлення ліцензії.
Заступник міністра зазначив, що планується ввести нормальний механізм оскарження рішень ліцензійних органів, якщо підприємці вважають, що їх права порушені.
Він висловив надію, що Верховна Рада розгляне законопроект найближчим часом.
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