Украинские за убийство земляка в Польше грозит пожизненное заключение

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2373 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64623 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132973 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108565 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111017 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108924 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101543 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106109 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102843 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147781 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинские за убийство земляка в Польше грозит пожизненное заключение

Украинские за убийство земляка в Польше грозит пожизненное заключение

Киев  •  УНН

 • 8028 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинец, который 1 ноября напал с ножом на своего земляка в Польше, был допрошен и признался в совершении преступления, ему грозит пожизненное заключение, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Как сообщила окружная прокуратура в Гданске, следователи обратятся с ходатайством о применении временного ареста в отношении виновника.

Представитель этой прокуратуры Гражина Вавринюк сообщила, что оба мужчины были знакомыми. Жертва помогла своему коллеге прибыть в Польшу на работу. Между ними произошла ссора, которая и довела до нападения. 38-летнему убийце грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 1 ноября в Гданске в результате ножевых ранений скончался 49-летний гражданин Украины. В тот же вечер полиция задержала четырех участников инцидента. Однако главный подозреваемый скрылся. Его задержали через сутки в Медыке, на границе с Украиной.

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