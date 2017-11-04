Украинские за убийство земляка в Польше грозит пожизненное заключение

Как сообщила окружная прокуратура в Гданске, следователи обратятся с ходатайством о применении временного ареста в отношении виновника.

Представитель этой прокуратуры Гражина Вавринюк сообщила, что оба мужчины были знакомыми. Жертва помогла своему коллеге прибыть в Польшу на работу. Между ними произошла ссора, которая и довела до нападения. 38-летнему убийце грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 1 ноября в Гданске в результате ножевых ранений скончался 49-летний гражданин Украины. В тот же вечер полиция задержала четырех участников инцидента. Однако главный подозреваемый скрылся. Его задержали через сутки в Медыке, на границе с Украиной.