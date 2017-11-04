Українцю за вбивство земляка у Польщі загрожує довічне ув'язнення

Як повідомила окружна прокуратура в Гданську, слідчі звернуться з клопотанням про застосування тимчасового арешту стосовно винуватця.

Речниця цієї прокуратури Гражина Вавринюк повідомила, що обидва чоловіки були знайомими. Жертва допомогла своєму колезі прибути до Польщі на роботу. Між ними сталася суперечка, яка й довела до нападу. 38-річному вбивці загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 листопада в Гданську в результаті ножових поранень помер 49-річний громадянин України. Того ж вечора поліція затримала чотирьох учасників інциденту. Проте головний підозрюваний утік. Його затримали наступної доби в Медиці, на кордоні з Україною.