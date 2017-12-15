Украинцу Грибу в РФ продлили арест: в МИД требуют его освободить

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"Сегодня в РФ снова незаконно продлили арест Павлу Грибу. Сначала похитили, теперь фабрикуют дело. Требуем немедленного освобождения П.Гриба", - отметила она.

По данным СМИ, арест продлили до 4 марта.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Сьогодні в РФ знову незаконно продовжили арешт Павлу Грибу. Спочатку викрали,тепер фабрикують справу.Вимагаємо негайного звільнення П.Гриба