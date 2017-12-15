Українцю Грибу в РФ продовжили арешт: у МЗС вимагають його звільнити

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Батько Павла Гриба заявив, що переговорної платформи для звільнення українських політв'язнів в РФ немає

"Сьогодні в РФ знову незаконно продовжили арешт Павлу Грибу. Спочатку викрали, тепер фабрикують справу. Вимагаємо негайного звільнення П.Гриба", - зазначила вона.

За даними ЗМІ, арешт продовжили до 4 березня.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.

У РФ П.Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

Сьогодні в РФ знову незаконно продовжили арешт Павлу Грибу. Спочатку викрали,тепер фабрикують справу.Вимагаємо негайного звільнення П.Гриба