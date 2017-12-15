Українцю Грибу в РФ продовжили арешт: у МЗС вимагають його звільнити
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українцю Павлу Грибу, якого утримують у російському СІЗО, у РФ продовжили арешт. У Міністерстві закордонних справ України вимагають його негайного звільнення. Про це заявила речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter, передає УНН.
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"Сьогодні в РФ знову незаконно продовжили арешт Павлу Грибу. Спочатку викрали, тепер фабрикують справу. Вимагаємо негайного звільнення П.Гриба", - зазначила вона.
За даними ЗМІ, арешт продовжили до 4 березня.
Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.
У РФ П.Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).
Сьогодні в РФ знову незаконно продовжили арешт Павлу Грибу. Спочатку викрали,тепер фабрикують справу.Вимагаємо негайного звільнення П.Гриба— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 декабря 2017 г.