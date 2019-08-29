Украинцам уменьшили задолженность по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Задолженность по зарплате украинцам на начало августа по сравнению с началом июля сократилась на 4,1% - до 2,74 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 1,59 млрд грн, уменьшившись по сравнению с началом июля этого года на 6%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНН, средняя номинальная зарплата в июле 2019 года составила 10971 грн.