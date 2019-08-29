Українцям зменшили заборгованість із зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Заборгованість із зарплати українцям на початок серпня у порівнянні з початком липня скоротилася на 4,1% - до 2,74 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня становила 1,59 млрд грн, зменшившись порівняно з початком липня цього року на 6%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Як повідомляв УНН, середня номінальна зарплата у липні 2019 року становила 10971 грн.