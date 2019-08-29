Реальна зарплата у липні зросла на 9,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Реальна заробітна плата у липні 2019 року в Україні зросла на 9,5% проти липня минулого року і на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Середня номінальна заробітна плата у липні 2019 року становила 10971 грн, що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, яка становить 4173 грн.
Порівняно з червнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, а проти липня 2018 року - на 19,6%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, в уряді вказали, що у 2020 році середня зарплата може сягати 540 доларів.