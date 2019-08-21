У наступному році середня зарплата може сягати 540 доларів - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Якщо продовжувати курс з підвищення доходів громадян, то в наступному році середня заробітна плата буде 540 доларів. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час засідання Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.
"Ми отримали хронічно дефіцитну пенсійну систему і хронічно несправедливу оплату праці в країні. І тому, як ви пам’ятаєте, ми в 2017 році підвищили мінімальну заробітну плату. На сьогодні це в три рази більше від того, що було. Ми почали зміну виплат в пенсійній системі", - сказав Гройсман.
За словами Прем’єр-міністра, сьогодні середня заробітна плата, з якої офіційно сплачуються податки і на яку можливо знайти роботу в країні – 407 дол.
"У наступному році середня заробітна плата, яка буде в країні, якщо продовжувати цей курс, - приблизно біля 540 дол. А вже в 2021 році вона може досягти 620 дол.", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, за рік середня заробітна плата збільшилась на понад 17%.