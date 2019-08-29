Реальная зарплата в июле выросла на 9,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Реальная заработная плата в июле 2019 года в Украине выросла на 9,5% по сравнению с июлем прошлого года и на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Средняя номинальная заработная плата в июле 2019 года составила 10971 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы, составляющей 4173 грн.
По сравнению с июнем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,7%, а против июля 2018 года - на 19,6%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в правительстве указали, что в 2020 году средняя зарплата может достигать 540 долларов.