Украинцам за месяц уменьшили долги по зарплате на 5,8%

По данным Госстата, на 1 января 2020 года общая сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 3 млрд 34,4 млн грн.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января 2020 года, как указано, составила 1 млрд 850,9 млн грн, что на 9,3% меньше по сравнению с 1 декабря 2019 года.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, реальная зарплата в декабре выросла на 11,3%.