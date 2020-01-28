Українцям за місяць зменшили борги із зарплат на 5,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2020 року сягнула 3 млрд грн, зменшившись за місяць на 5,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
За даними Держстату, на 1 січня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати зарплати становила 3 млрд 34,4 млн грн.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня 2020 року, як вказано, становила 1 млрд 850,9 млн грн, що на 9,3% менше, порівняно з 1 грудня 2019 року.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, реальна зарплата у грудні зросла на 11,3%.