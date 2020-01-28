Реальна зарплата у грудні зросла на 11,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Реальна зарплата в Україні у грудні минулого року проти аналогічного періоду роком раніше зросла на 11,3%, а проти листопада 2019 року - на 15,1%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
За даними Держстату, середня номінальна зарплата у грудні 2019 року становила 12 264 грн, що у 2,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).
Порівняно з листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 14,8%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2018 року) – на 16,0%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, Держстат підрахував, на що українці тратять найбільше.