Реальная зарплата в декабре выросла на 11,3%

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в декабре 2019 года составила 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 14,8%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2018 года) - на 16,0%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Госстат подсчитал, на что украинцы тратят больше.