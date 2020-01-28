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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Реальная зарплата в декабре выросла на 11,3%

Киев • УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Реальная зарплата в Украине в декабре прошлого года против аналогичного периода годом ранее выросла на 11,3%, а против ноября 2019 года - на 15,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Реальная зарплата в декабре выросла на 11,3%

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в декабре 2019 года составила 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 14,8%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2018 года) - на 16,0%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Госстат подсчитал, на что украинцы тратят больше.

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