Держстат підрахував, на що українці тратять найбільше

Так, витрати на придбання товарів і послуг сягнули 88,4% від усіх витрат і заощаджень, загальна сума яких у третьому кварталі минулого року становила 950,7 млрд грн. З них витрати - 947 млрд грн, що на 17,5% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Приріст заощаджень - 3,7 млрд грн (13,7%).

Приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах становив 11,1 млрд грн, або 1,2% від усіх витрат і заощаджень. Заощадження в іноземній валюті - 17,1 млрд грн, або 1,8% від усіх витрат і заощаджень.

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Водночас доходи у третьому кварталі минулого року сягнули 950,7 млрд грн, що на 14,1% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. З них зарплата - 449,9 млрд грн, або 47,3% від усіх доходів. Соціальні допомоги за цей період становили 139,65 млрд грн, або 14,6% від усіх доходів.

Наявний дохід у третьому кварталі 2019 року становив 754,2 млрд грн. Це на 13,5% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 17934 грн, тоді як у ІІІ кварталі роком раніше – 15715 грн. Приріст - 14,1%.

Реальні ж наявні доходи (з урахуванням цінового фактору) у третьому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 4,6%, тоді як роком раніше таке зростання становило 11,1%.

Зазначимо, наявний дохід – це доходи населення за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів, тобто кошти, що використовуються населенням на споживання й заощадження.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, станом на червень минулого року українці наростили споживчі витрати на 10,7%.