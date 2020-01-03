З держбюджету на новорічні подарунки для дітей витратили більше 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. З бюджету витратили 102 мільйонів гривень на новорічні подарунки для дітей по всій Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила електронна платформа Prozorro, передає УНН.
"102 мільйонів гривень з бюджету витратили по всій Україні на новорічні подарунки для дітей", - написали у Prozorro.
Також зазначається, що серед українських міст, які витратили найбільше коштів до Нового року лідирує Дніпро з рекордними 15 мільйонами гривень. Це і 17 святкових концертів та дитячих свят, прикраси для новорічних ялинок за 2,5 млн, прикрашання вулиць за 3,5 млн, світлодіодні фігурки дельфінів і пальм на майже 1 млн.
"Тож новорічні закупівлі — це взагалі чудовий привід задуматися над раціональністю витрачання бюджетних коштів. І над формуванням нормальної комунікації між місцевою владою і громадянами з приводу закупівель. Адже влада витрачає кошти саме платників податків!", - зазначили у Prozorro.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві назвали кількість новонароджених у Новий рік.