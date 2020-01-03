Из госбюджета на новогодние подарки для детей потратили более 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Из бюджета потратили 102 миллионов гривен на новогодние подарки для детей по всей Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила электронная платформа Prozorro, передает УНН.
"102 миллионов гривен из бюджета потратили по всей Украине на новогодние подарки для детей", - написали в Prozorro.
Также отмечается, что среди украинских городов, которые потратили больше средств до Нового года лидирует Днепр с рекордными 15 миллионами гривен. Это и 17 праздничных концертов и детских праздников, украшения для новогодних елок за 2 500 000, украшения улиц за 3 500 000, светодиодные фигурки дельфинов и пальм почти 1 млн.
"Поэтому новогодние закупки - это вообще прекрасный повод задуматься над рациональностью расходования бюджетных средств. И над формированием нормальной коммуникации между местной властью и гражданами по поводу закупок. Ведь власть тратит средства именно налогоплательщиков!", - отметили в Prozorro.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве назвали количество новорожденных в Новый год.