Українці наростили споживчі витрати на 10,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Кінцеві споживчі витрати українських родин у першому кварталі 2019 року зросли на 10,7% у річному вимірі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
"Кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 10,7% р/р після їх збільшення на 8,5% р/р у попередньому кварталі", - вказали у НБУ.
Як пояснили у Нацбанку, цьому сприяло подальше зростання реальних заробітних плат, підвищення пенсій та додаткові пенсійні виплати, а також високий рівень споживчих настроїв населення.
Додатковим чинником, як вказано, став статистичний ефект від виплати субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі. "Цей же ефект був одним з основних факторів поглиблення падіння споживання сектору державного управління (до 8,3% р/р), хоча порівняно стримане зростання видатків бюджету також мало внесок", - додали у НБУ.
Нагадаємо, Держстат відзвітував про доходи та витрати українців.