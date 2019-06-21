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Украинцы нарастили потребительские расходы на 10,7%

Киев • УНН

 • 6819 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Конечные потребительские расходы украинских семей в первом квартале 2019 года выросли на 10,7% в годовом измерении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Украинцы нарастили потребительские расходы на 10,7%

"Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 10,7% г/г после их увеличения на 8,5% г/г в предыдущем квартале", - указали в НБУ.

Как пояснили в Нацбанке, этому способствовали дальнейший рост реальных заработных плат, повышение пенсий и дополнительные пенсионные выплаты, а также высокий уровень потребительских настроений населения.

Дополнительным фактором, как указано, стал статистический эффект от выплаты субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме. "Этот же эффект был одним из основных факторов углубления падения потребления сектора государственного управления (до 8,3% г/г), хотя сравнительно сдержанный рост расходов бюджета также имел свой вклад", - добавили в НБУ.

Напомним, Госстат отчитался о доходах и расходах украинцев.

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