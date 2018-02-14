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Украинцам в Гомеле Красный Крест выдал по 800 евро на бизнес

Украинцам в Гомеле Красный Крест выдал по 800 евро на бизнес

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Беларуси, в Гомельской области, 60 украинских семей получили финансовую поддержку в размере 800 евро на бизнес-проекты от Международного Красного Креста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что семьи из Украины получили поддержку в рамках реализации пилотной программы "Микроэкономические инициативы для украинских переселенцев, находящихся на территории Республики Беларусь в 2017-2018 годах".

"Проект нацелен на создание возможностей для заработка переселенцев, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи. Он позволяет отдельным лицам или группам лиц получить необходимые средства для организации нового малого бизнеса или расширения уже существующего", - отметил координатор отдела по оказанию гуманитарной помощи Международного комитета Красного Креста Оскар Сусанто.

Отмечается, что в Гомельской области реализовуется около 60 бизнес проектов в сфере сельского хозяйства, сферы услуг, животноводства и земледелия. Финансовая поддержка составила 800 евро на каждый проект, а также оплату обучающтих мероприятий в соответствующтих сферах. Продолжается и рассмотрение других инициатив.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что реальной альтернативы минской переговорной площадке для урегулирования конфликта в Украине на сегодняшний день не существует.

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