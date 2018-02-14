Українцям у Гомелі Червоний Хрест видав по 800 євро на бізнес

Повідомляється, що сім'ї з України отримали підтримку в рамках реалізації пілотної програми "Мікроекономічні ініціативи для українських переселенців, які перебувають на території Республіки Білорусь в 2017-2018 роках".

"Проект націлений на створення можливостей для заробітку переселенців, щоб вони могли самостійно забезпечувати себе і свої сім'ї. Він дозволяє окремим особам або групам осіб отримати необхідні кошти для організації нового малого бізнесу або розширення вже існуючого", - зазначив координатор відділу з надання гуманітарної допомоги Міжнародного комітету Червоного Хреста Оскар Сусанто.

Відзначається, що в Гомельській області реалізовуется близько 60 бізнес-проектів у сфері сільського господарства, сфери послуг, тваринництва і землеробства. Фінансова підтримка склала 800 євро на кожен проект, а також оплату навчальних заходів у відповідних сферах. Триває і розгляд інших ініціатив.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що реальної альтернативи мінському переговорному майданчику для врегулювання конфлікту в Україні на сьогоднішні не існує.