Украинский объяснили, как изменить место голосования

Для того, чтобы получить разрешение на изменение места голосования, необходимо не позднее чем за 5 дней до дня выборов написать заявление "об изменении места голосования без изменения избирательного адреса". Документ оформляется в отделе Госреестра избирателей, к которому принадлежит выбранная вами участок.



С собой надо иметь паспорт и документ, подтверждающий необходимость в изменении избирательного участка - справка с работы, аренда жилья и т.д. (для ВПЛ - только паспорт).



Представители ОО добавляют, что разрешение действует только на период первого тура выборов, поэтому перед вторым процедуру необходимо повторить.



Ранее сообщал УНН, как проголосовать на выборах внутренне перемещенным лицам.