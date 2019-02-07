Українцям пояснили, як змінити місце голосування

Для того, щоб отримати дозвіл на зміну місця голосування, необхідно не пізніше ніж за 5 днів до дня виборів написати заяву "про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси". Документ оформлюють у відділі Держреєстру виборців, до якого належить обрана вами дільниця.



З собою треба мати паспорт і документ, який підтверджує потребу в зміні виборчої дільниці – довідка з роботи, про оренду житла тощо (для ВПО – тільки паспорт).



Представники ГО додають, що дозвіл діє лише на період першого туру виборів, тож перед другим процедуру необхідно повторити.



Раніше УНН повідомляв, як проголосувати на виборах внутрішньо переміщеним особам.