Украинцам объяснили, надо ли платить налоги с продажи дома
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Налогообложение дохода от продажи физическим лицом жилого дома в Украине зависит от того, как долго такая недвижимость находилась в собственности налогоплательщика. Об этом УНН сообщает со ссылкой на разъяснение ГФС.
Порядок налогообложения продажи (обмена) недвижимого имущества определен ст. 172 раздела IV Налогового кодекса Украины.
Согласно ей, если налогоплательщик имеет дом или квартиру в собственности более трех лет и продает такое имущество один раз за отчетный налоговый год, то доход от его продажи не облагается. Исключение - имущество, полученное по наследству.
Если же жилой дом в собственности менее трех лет, то доход от такой продажи облагается налогом по ставке 5%.
Сумма налога определяется и самостоятельно уплачивается через банки, в частности тем, кто продает или меняет недвижимость, - до того, как договор купли-продажи удостоверит нотариус.
"Итак, своевременной уплатой налога на доходы физических лиц является уплата его до нотариального удостоверения договоров купли-продажи недвижимого имущества", - отметили в ГФС.
Подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах не требуется, если доход физлица от продажи дома не облагается налогом.
Напомним, с украинцев с начала года собрали на 22,9% больше НДФЛ.