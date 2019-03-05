З українців з початку року зібрали на 22,9% більше ПДФО

КИЇВ. 5 березня. УНН. Надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до зведеного бюджету у січні-лютому 2019 року сягнули 38,7 млрд грн, що на 22,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.