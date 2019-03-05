З українців з початку року зібрали на 22,9% більше ПДФО

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до зведеного бюджету у січні-лютому 2019 року сягнули 38,7 млрд грн, що на 22,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

"З початку року до зведеного бюджету надійшло 38,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 22,9%, або на 7,2 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року", - зазначили фіскали.

Надходження податку на доходи фізичних осіб у лютому, як зазначається, сягнули 20,8 млрд грн. Порівняно з лютим минулого року ці надходження зросли на 23%, або на 3,9 млрд грн.

"У січні-лютому 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 40,4 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 22,6%, або на 7,5 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року", - додали у ДФС.

У лютому до місцевих бюджетів платниками податків, за даними фіскалів, спрямовано 22,1 млрд грн. Порівняно з лютим минулого року надходження зросли на 23,5%, або на 4,2 млрд грн.

Нагадаємо, до бюджету у січні-лютому 2019 року зібрали 130 млрд грн мит та податків.

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