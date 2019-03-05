С украинцев с начала года собрали на 22,9% больше НДФЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в сводный бюджет в январе-феврале 2019 года достигли 38,7 млрд грн, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.
"С начала года в сводный бюджет поступило 38,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 22,9%, или на 7,2 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - отметили фискалы.
Поступления налога на доходы физических лиц в феврале, как отмечается, достигли 20,8 млрд грн. По сравнению с февралем прошлого года эти поступления выросли на 23%, или на 3,9 млрд грн.
"В январе-феврале 2019 года в местные бюджеты поступило 40,4 млрд грн платежей, контролируемых ГФС. Это на 22,6%, или на 7,5 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года", - добавили в ГФС.
В феврале в местные бюджеты налогоплательщиками, по данным фискалов, направлено 22,1 млрд грн. По сравнению с февралем прошлого года поступления выросли на 23,5%, или на 4,2 млрд грн.
Напомним, в бюджет в январе-феврале 2019 года собрали 130 млрд грн таможенных платежей и налогов.