Українцям пояснили, чи треба платити податки з продажу будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Оподаткування доходу від продажу фізичною особою житлового будинку в Україні залежить від того, як довго така нерухомість перебувала у власності платника податків. Про це УНН повідомляє з посиланням на роз'яснення ДФС.
Порядок оподаткування продажу (обміну) нерухомого майна визначено ст. 172 розділу IV Податкового кодексу України.
Відповідно до неї, якщо платник податку має будинок або квартиру у власності понад три роки і продає таке майно один раз за звітний податковий рік, то дохід від його продажу не оподатковується. Виключення - майно, отримане у спадщину.
Якщо ж житловий будинок у власності менше трьох років, то дохід від такого продажу оподатковується за ставкою 5%.
Сума податку визначається та самостійно сплачується через банки, зокрема тим, хто продає або міняє нерухомість, - до того, як договір купівлі-продажу засвідчить нотаріус.
"Отже, своєчасною сплатою податку на доходи фізичних осіб є сплата його до нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна", - наголосили у ДФС.
Подавати річну декларацію про майновий стан і доходи не потрібно, якщо дохід фізособи від продажу будинку не оподатковується.
Нагадаємо, з українців з початку року зібрали на 22,9% більше ПДФО.