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Украинцам посоветовали, как повысить уровень счастья

Киев • УНН

 • 18866 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Чтобы чувствовать себя более счастливым, следует помогать другим людям, а также, помимо прочего, вести активный образ жизни, общаться, сохранять баланс между работой и личной жизнью. Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

Украинцам посоветовали, как повысить уровень счастья

"Ученые определили, что около трети чувства счастья зависит от генов. То есть некоторые люди более склонны чувствовать себя счастливыми, чем другие. Впрочем, это не значит, что ощущение счастья обусловлено только естественно. Исследования показывают, что в основном счастье зависит от выборов, что мы делаем в своей жизни", - написала Супрун, ссылаясь на данные издания SSRN.

По ее словам, чтобы это определить, ученые наблюдали за группой из 724 мужчин с начала их подросткового возраста (с 1938 года) до конца жизни. За это время исследователи собирали медицинскую информацию об участниках и измеряли уровень их благосостояния.

"Анализируя эту информацию, они нашли ответ - помощь другим людям и чувство принадлежности помогают жить счастливее и дольше", - написала и.о. главы Минздрава.

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Так, она советует посвятить себя тому делу, которое больше всего нравится. По словам Супрун, это может быть не только работа. Возможно, это поддержка социально важных проектов, волонтерство, хобби или помощь близким.

"Главное - знать, что мы делаем что-то важное и то, что имеет смысл. В то же время помощь другим приносит не только положительные эмоции, но и большую пользу для здоровья", - добавила Супрун.

Также, по ее словам, человеку нужна принадлежность к сообществу, общине, семье или кругу единомышленников.

"Сообщество дает нам ощущение идентичности и поддержку. Это могут быть групповые занятия спортом, объединения для защиты окружающей среды и животных или инициатива в местности, где вы живете. Такие связи стимулируют умственную и эмоциональную деятельность, и являются катализаторами хорошего настроения", - отметила Супрун.

В то же время, изоляция и одиночество действуют наоборот.

"Когда мы вместе в сплоченной команде - активно выделяется гормон окситоцин. Он нужен для ощущения доверия, участвует в образовании избирательных привязанностей, укрепляет иммунитет, помогает заботиться о других и активно выделяется, когда мы влюблены", - пояснила и.о. министра.

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Чтобы чувствовать себя более счастливым, по рекомендациям Супрун, можно:

Быть физически активным, потому что от занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и ендоканабионоиды - соединения, дарят счастье, удовольствие, эйфорию и улучшают настроение.

Следить за рационом: не пропускать приемы пищи, но и не переедать.

"Ученые советуют обязательно потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей. А молочная продукция, хумус и фалафель богатые триптофаном - аминокислотой, из которой образуется тот самый серотонин", - отметила Супун.

Социализироваться и стараться больше общаться, ведь "это мощный стимулятор мозга".

"Общение и поддержка существенно уменьшают риск депрессивных состояний, синдрома выгорания и сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала и.о. министра.

Заботиться о психическом здоровье

Супрун посоветовала учиться распознавать состояния, когда всего в меру, а также находить пути их преодоления.

"Чтобы заботиться о психическом здоровье, нам следует знать как:

  • распознать выгорания
  • преодолеть тревожность
  • сохранить баланс между работой и личной жизнью
  • противодействовать стрессу
  • и почему его не стоит заедать пищей ", - уточнили Супун.

Как можно больше находиться на свету, а также часто находиться днем на улице. Это, по словам и.о. главы Минздрава, поможет простимулировать мозг и заставит его образовывать серотонин.

"Помните, что клиническую депрессию, вызванную потрясениями или хроническими болезнями, или выгорания часто не одолеть одними прогулками, овощами и спортом. Именно поэтому важно уметь эти состояния распознать и вовремя обратиться за психологической и медицинской помощью.

Здоровый образ жизни не гарантирует ощущение счастья, а болезнь не обязательно означает постоянное чувство несчастливости", - резюмировала Супрун.

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Напомним, 20 марта отмечают Международный день счастья.

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