Українцям порадили, як підвищити рівень щастя

"Науковці визначили, що близько третини почуття щастя залежить від генів. Тобто деякі люди більше схильні почуватися щасливими, ніж інші. Втім, це не означає, що відчуття щастя зумовлене лише природно. Дослідження вказують, що здебільшого щастя залежить від виборів, що ми робимо у своєму житті", - написала Супрун, посилаючись на дані видання SSRN.

За її словами, щоб це визначити, науковці спостерігали за групою з 724 чоловіків з початку їхнього підліткового віку (з 1938 року) до кінця життя. Упродовж цього часу дослідники збирали медичну інформацію про учасників та вимірювали рівень їх добробуту.

"Аналізуючи цю інформацію, вони знайшли відповідь — допомога іншим людям та відчуття приналежності допомагають жити щасливіше та довше", - написала в.о. голови МОЗ.

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Так, вона радить присвятити себе тій справі, яка найбільше до вподоби. За словами Супрун, це може бути не лише робота. Можливо, це підтримка соціально важливих проектів, волонтерство, хобі або допомога близьким.

"Головне — знати, що ми робимо щось важливе та те, що має сенс. Водночас допомога іншим приносить не тільки позитивні емоції, але й велику користь для здоров'я", - додала Супрун.

Також, за її словами, людині потрібна приналежність до спільноти, громади, родини чи кола однодумців.

"Спільнота дає нам відчуття ідентичності та підтримку. Це можуть бути групові заняття спортом, об’єднання для захисту довкілля чи тварин або ініціатива в місцевості, де ви мешкаєте. Такі зв'язки стимулюють розумову та емоційну діяльність, і є каталізаторами хорошого настрою", - зазначила Супрун.

Водночас, ізоляція та самотність діють навпаки.

"Коли ми разом у згуртованій команді — активно виділяється гормон окситоцин. Він потрібен для відчуття довіри, бере участь в утворенні вибіркових прив’язаностей, зміцнює імунітет, допомагає дбати про інших та активно виділяється, коли ми закохані", - пояснила в.о. міністра.

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Щоб почуватися більш щасливим, за рекомендаціями Супрун, також можна:

Бути фізично активним, бо від занять спортом виділяються ендорфіни, серотонін, дофамін та ендоканабіоноїди — сполуки, що дарують щастя, задоволення, ейфорію та покращують настрій.

Слідкувати за раціоном: не пропускати прийоми їжі, але і не переїдати.

"Науковці радять обов’язково споживати жирну рибу, горіхи, яйця, нерафіновані злаки та багато свіжих овочів. А молочна продукція, хумус і фалафель багаті триптофаном — амінокислотою, з якої утворюється той самий серотонін", - зазначила Супун.

Соціалізуватися та намагатися більше спілкуватися, адже "це потужний стимулятор мозку".

"Спілкування та підтримка істотно зменшують ризик депресивних станів, синдрому вигорання та серцево-судинних хвороб", - розповіла в.о. міністра.

Піклуватися про психічне здоров’я

Супрун порадила вчитися розпізнавати стани, коли всього понад міру, а також знаходити шляхи їх подолання.

"Щоби піклуватись про психічне здоров’я, нам варто знати як:



Розпізнати вигорання



Подолати тривожність



Зберегти баланс між роботою та особистим життям



Протидіяти стресу



Та чому його не варто заїдати їжею", - уточнили Супун.



Якомога більше перебувати на світлі, а також часто перебувати вдень на вулиці. Це, за словами в.о. голови МОЗ, допоможе простимулювати мозок і змусить його утворювати серотонін.

"Пам’ятайте, що клінічну депресію, викликану потрясіннями чи хронічними хворобами, або вигорання часто не здолати самими лише прогулянками, овочами та спортом. Саме тому важливо вміти ці стани розпізнати та вчасно звернутися по психологічну і медичну допомогу.

Здоровий спосіб життя не гарантує відчуття щастя, а хвороба не обов’язково означає постійне відчуття нещасливості", - резюмувала Супрун.

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Нагадаємо, 20 березня відзначають Міжнародний день щастя.