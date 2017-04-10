Найщасливіші люди в світі відкрили свій секрет

Цей рік не став винятком. За даними доповіді ООН World Happiness Report, скандинавські країни знову стали лідерами світового рейтингу. Тільки на цей раз Данія поступилася першим місцем Норвегії.

Найщасливіші люди кажуть, що секрет полягає в їх філософії життя, а саме дотримання принципу "хюгге" в повсякденному житті.

"Хюгге" - це спосіб життя, який пропагує затишок і розміреність. Концепція "хюгге" стала головним трендом в 2016 році, а її ідеологом став професор Майк Вікінг, ректор данського інституту дослідження щастя і автор книги - бестселера "Маленька книга Hygge - секрет датського щастя".

М.Вікінг говорить про те, що в центрі концепції "хюгге" знаходяться не речі, а атмосфера навколишнього середовища.

"Мова йде про те, щоб перебувати поруч з тими, хто любимо. У почутті будинку. У відчутті того, що ти знаходишся в безпеці, відгороджений від зовнішнього світу, в місці, де тобі не потрібно бути пильним".

Для датчан дуже важливо відчуття дому, пише автор. Сім з десяти жителів цієї скандинавської країни відчувають щастя саме в своєму будинку, тому для них місце проживання, а також дизайн житла має величезне значення.

"У Данії люблять дизайн, тому, коли заходиш в квартиру датчанина, здається, що потрапив на сторінки журналу з оформлення інтер'єру", - вказує М.Вікінг.

Концепція комфорту і затишку знайшла своєму місце і в українських реаліях. У передмісті столиці по скандинавської філософії будують найбільший житловий комплекс України - ЖК Scandia.

Проект житлового комплексу пронизаний концепцією "хюгге". Скандинавська філософія простежується як в архітектурі і дизайні житлових будинків, так і в організації суспільного простору. На території, загальною площею в 80 га, крім величезного парку з озером, заплановано облаштування велодоріжок, зон для занять йоги, зон для барбекю, будівництво дитячих садків і шкіл, місць для розваг і занять спорту, а також амфітеатр для концертів.