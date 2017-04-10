Самые счастливые люди в мире открыли свой секрет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53078 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105352 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162241 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119247 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118220 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113483 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104906 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155278 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Самые счастливые люди в мире открыли свой секрет

Самые счастливые люди в мире открыли свой секрет

Киев  •  УНН

 • 12051 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Скандинавские страны уже многие годы занимают первые позиции в мировых рейтингах и исследованиях по уровню счастья его жителей, сообщает УНН.

Этот год не стал исключением. По данным доклада ООН World Happiness Report, скандинавские страны вновь стали лидерами мирового рейтинга. Только на этот раз Дания уступила первое место Норвегии.

Самые счастливые люди говорят, что секрет заключается в их философии жизни, а именно соблюдении принципа “хюгге” в повседневной жизни.

“Хюгге” — это образ жизни, пропагандирующий уют и размеренность. Концепция “хюгге” стала главным трендом в 2016 году, а ее идеологом стал профессор Майк Викинг, ректор датского института исследования счастья и автор книги — бестселлера “Маленькая книга Hygge — секрет датского счастья”.

М.Викинг говорит о том, что в центре концепции “хюгге” находятся не вещи, а атмосфера окружающей среды.

“Речь идет о том, чтобы находиться рядом с теми, кто любим. В чувстве дома. В ощущении того, что ты находишься в безопасности, отгороженный от внешнего мира, в месте, где тебе не нужно быть бдительным”.

Для датчан очень важно ощущение дома, пишет автор. Семь из десяти жителей этой скандинавской страны испытывают счастье именно в своем доме, поэтому для них место жительства, а также дизайн жилья имеет огромное значение.

“В Дании любят дизайн, поэтому, когда заходишь в квартиру датчанина, кажется, что попал на страницы журнала по оформлению интерьера”, — указывает М. Викинг.

Концепция комфорта и уюта нашла своем место и в украинских реалиях. В пригороде столицы по скандинавской философии строят крупнейший жилой комплекс Украины — ЖК Scandia

Проект жилого комплекса пронизан концепцией “хюгге”. Скандинавская философия прослеживается как в архитектуре и дизайне жилых домов, так и в организации общественного пространства. На территории, общей площадью в 80 га, помимо огромного парка с озером, запланировано обустройство велодорожек, зон для занятий йоги, зон для барбекю, строительство детских садиков и школ, мест для развлечений и занятий спорта, а также амфитеатр для концертов.

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