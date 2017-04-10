Самые счастливые люди в мире открыли свой секрет

Этот год не стал исключением. По данным доклада ООН World Happiness Report, скандинавские страны вновь стали лидерами мирового рейтинга. Только на этот раз Дания уступила первое место Норвегии.

Самые счастливые люди говорят, что секрет заключается в их философии жизни, а именно соблюдении принципа “хюгге” в повседневной жизни.

“Хюгге” — это образ жизни, пропагандирующий уют и размеренность. Концепция “хюгге” стала главным трендом в 2016 году, а ее идеологом стал профессор Майк Викинг, ректор датского института исследования счастья и автор книги — бестселлера “Маленькая книга Hygge — секрет датского счастья”.

М.Викинг говорит о том, что в центре концепции “хюгге” находятся не вещи, а атмосфера окружающей среды.

“Речь идет о том, чтобы находиться рядом с теми, кто любим. В чувстве дома. В ощущении того, что ты находишься в безопасности, отгороженный от внешнего мира, в месте, где тебе не нужно быть бдительным”.

Для датчан очень важно ощущение дома, пишет автор. Семь из десяти жителей этой скандинавской страны испытывают счастье именно в своем доме, поэтому для них место жительства, а также дизайн жилья имеет огромное значение.

“В Дании любят дизайн, поэтому, когда заходишь в квартиру датчанина, кажется, что попал на страницы журнала по оформлению интерьера”, — указывает М. Викинг.

Концепция комфорта и уюта нашла своем место и в украинских реалиях. В пригороде столицы по скандинавской философии строят крупнейший жилой комплекс Украины — ЖК Scandia.

Проект жилого комплекса пронизан концепцией “хюгге”. Скандинавская философия прослеживается как в архитектуре и дизайне жилых домов, так и в организации общественного пространства. На территории, общей площадью в 80 га, помимо огромного парка с озером, запланировано обустройство велодорожек, зон для занятий йоги, зон для барбекю, строительство детских садиков и школ, мест для развлечений и занятий спорта, а также амфитеатр для концертов.