Україна посіла 133 сходинку в рейтингу найщасливіших країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна зайняла 133 сходинку в рейтингу найщасливіших країн світу. Про це свідчать дані щорічної доповіді World Happiness Report 2018 підрозділу ООН з пошуку рішень для стабільного розвитку, передає УНН.
Згідно з рейтингом, Україна розташувалася на 133 місці в списку найщасливіших країн з показником 4,33, між Чадом та Ефіопією. Всього в списку проаналізували показники 156 держав.
Україна втратила в порівнянні з минулим роком (138 місце) 5 позицій. Падіння країни в рейтингу найщасливіших країн світу спостерігається протягом останніх чотирьох років. Так, в 2013 році вона перебувала на 87-му рядку дослідження ООН.
На першому місці - Фінляндія із середнім балом 7,76, за нею йдуть Данія (7,60), Норвегія (7,55), Ісландія (7,49) і Нідерланди (7,48). США розташувалися на 19 місці з показником (6,89), Польща - на 40-му (6,18), а Росія - на 68 (5,64).
Автори дослідження традиційно з 2013 року враховують шість чинників: ВВП на душу населення, соціальну підтримку, очікувану тривалість життя, свободу громадян самостійно приймати життєво важливі рішення, щедрість і ставлення до корупції. Ці показники оцінюються за десятибальною шкалою, після чого виводиться середній для кожної країни бал.
Нагадаємо, Україна отримала ризиковий статус у фінансовому рейтингу Fitch.