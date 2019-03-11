Украина получила рисковый статус в финансовом рейтинге Fitch
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. По данным ведущего агентства Fitch Ratings Украина имеет стабильный рейтинг "B", что означает наличие кредитных рисков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу рейтингового агентства.
По данным Fitch Ratings, украинские показатели демонстрируют слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании и слабый банковский сектор.
Также в Украине сохраняются институциональные ограничения и политические риски по отношению к своим партнерам, несмотря на улучшение макрекономичнои стабильности, снижение госдолга и рост международной поддержки.
Постоянное сотрудничество с Международным валютным фондом улучшило финансовые показатели Украины и возобновило ее международные резервы, отметили в агентстве.
Также отмечается увеличение гибкости обменного курса, разблокировка внешнего финансирования и умеренный внешний дисбаланс, смягчающий краткосрочное давление на международные резервы, увеличенные до 20,8 млрд долларов в конце 2018 года.
По мнению агентства, ключевым для Украины является своевременное выполнение новой программы МВФ, что поддержит прогресс в макроэкономической стабильности.
При этом в Fitch отметили, что Украина имеет слабый уровень прогресса в предыдущих программах, а задержка в антикоррупционных реформах может привести к задержке в количественном росте показателей финансового сектора.
Следующей позицией в рейтинге агентства после "B" идет "CCC", что означает реальную возможность дефолта.
Напомним, по данным Transparency International отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении является нарушением международных обязательств Украины и может привести к замораживанию безвизового режима с Евросоюзом и прерыванию финансовой помощи МВФ.
Как сообщал УНН, 26 февраля КСУ отменил статью УК о незаконном обогащении. Позже КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении, признав ее неконституционной.