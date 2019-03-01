Transparency International: безвіз і допомогу МВФ для України можуть заморозити через рішення КС

"Справи чиновників, звинувачених в корупції, необхідно розслідувати, а верховенство права має бути відновлено. Якщо рішення не буде знайдено, то є всі шанси, що безвізовий режим з ЄС та фінансова допомога МВФ будуть заморожені, а це в свою чергу загрожує економічному розвитку країни", - заявила голова правління Transparency International Делія Феррейра Рубіо.

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Стаття 368-2 КК України, яка рішенням Конституційного суду (КС) була визнана неконституційною, насправді покладала тягар доведення невинуватості не на підозрюваного, а на сторону обвинувачення, вважає Transparency International.

Уряд України має взяти відповідальність за справи про незаконне збагачення, які слідчі змушені будуть закрити через рішення КС, наголошують у Transparency International.

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Як повідомляв УНН, 26 лютого КСУ скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною.