Глава КСУ заявив, що у США також немає статті про незаконне збагачення

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук прокоментував нещодавнє рішення КС про скасування статті Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконне збагачення. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію Шевчука у Facebook.

“Хочу принагідно зауважити, що Сполучені Штати Америки, які зробили дуже багато у сфері протидії корупції, відмовилися криміналізувати незаконне збагачення та ратифікувати статтю 20 Конвенції ООН щодо незаконного збагачення саме через суперечність вказаної норми презумпції невинуватості, закріпленої у Конституції США”, — написав він.

Як зауважив очільник КС, правосуддя США переслідує корупціонерів за кримінальними статтями, в яких відсутні “неконституційні конструкції” і український законодавець має врахувати ці доводи, щоб приділити увагу якості законів та відповідності їх Конституції України.

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“Конституційний Суд не підлаштовується під політичну кон’юнктуру, не виконує замовлень, а здійснює свою надважливу конституційну функцію збереження та захисту конституційного порядку в країні”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, 26 лютого КСУ скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною.

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