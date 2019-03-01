Глава КСУ заявив, що у США також немає статті про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук прокоментував нещодавнє рішення КС про скасування статті Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконне збагачення. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію Шевчука у Facebook.
“Хочу принагідно зауважити, що Сполучені Штати Америки, які зробили дуже багато у сфері протидії корупції, відмовилися криміналізувати незаконне збагачення та ратифікувати статтю 20 Конвенції ООН щодо незаконного збагачення саме через суперечність вказаної норми презумпції невинуватості, закріпленої у Конституції США”, — написав він.
Як зауважив очільник КС, правосуддя США переслідує корупціонерів за кримінальними статтями, в яких відсутні “неконституційні конструкції” і український законодавець має врахувати ці доводи, щоб приділити увагу якості законів та відповідності їх Конституції України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова КСУ заявив, що ідею покарання за незаконне збагачення ніхто не відкидав
“Конституційний Суд не підлаштовується під політичну кон’юнктуру, не виконує замовлень, а здійснює свою надважливу конституційну функцію збереження та захисту конституційного порядку в країні”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, 26 лютого КСУ скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Пізніше КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення, визнавши її неконституційною.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президентський варіант статті про незаконне збагачення направили на розгляд комітетів